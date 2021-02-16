Пожар случился накануне
Вчера в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в сварочном цехе строительной компании. На момент прибытия пожарных горели потолочные перекрытия в цехе.
- Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара сгорели потолочные перекрытия на площади 6 кв. м. Распространения огня по сгораемым конструкциям здания и уничтожения оборудования пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Вероятно, пожар мог произойти из-за попадания искр от эксплуатируемой угловой шлифовальной машины («болгарка») на легкосгораемые материалы.
В Бурятии из-за искры от «болгарки» загорелся цех
Происшествия, Фото:
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