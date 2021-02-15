В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Машина, в которой он находился, въехала в лесовоз



14 февраля в Иркутской области около 19:30 часов на федеральной трассе «Вилюй» произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с лесовозом. Обе машины двигались в попутном направлении.



От полученных травм на месте автоаварии скончался 20-летний пассажир иномарки. Её водитель и ещё две пассажирки госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Установлено, что 34-летний, управляющий седаном братчанин, является злостным нарушителем ПДД и только за 2020 год 38 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Автомобиль помещён на штрафстоянку.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

