Машина, в которой он находился, въехала в лесовоз
14 февраля в Иркутской области около 19:30 часов на федеральной трассе «Вилюй» произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с лесовозом. Обе машины двигались в попутном направлении.
От полученных травм на месте автоаварии скончался 20-летний пассажир иномарки. Её водитель и ещё две пассажирки госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Установлено, что 34-летний, управляющий седаном братчанин, является злостным нарушителем ПДД и только за 2020 год 38 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Автомобиль помещён на штрафстоянку.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень
Происшествия, Фото:
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