Пожар случился ночью
Ночью 13 февраля произошёл пожар в одной из квартир четырёхэтажного дома на улице Комсомольской в городе Черемхово Иркутской области. К месту пожара незамедлительно прибыли 15 человек личного состава с тремя автоцистернами и автолестницей.
Горела двухкомнатная квартира на четвёртом этаже. На момент прибытия первого подразделения из квартиры шёл дым. Соседи сообщили о том, что в квартире могут находиться люди.
Вскрыв дверь, пожарные в составе звена газодымозащитной службы вошли внутрь и обнаружили в спальне погибшего 30-летнего хозяина квартиры.
В то же время второе звено эвакуировало из других квартир 20 человек, в том числе троих детей.
Существовала угроза распространения огня. В течение получаса открытый огонь был потушен, ещё через полчаса последствия пожара были ликвидированы. В результате были повреждены личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.
Гибель людей на пожарах ночью обычно происходит в результате отравления продуктами горения. Неосторожное обращение с огнём – одна из наиболее распространённых причин пожаров с гибелью людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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