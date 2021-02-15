Пожар случился из-за близко расположенного к печке дивана
В ночь с 14 на 15 февраля в посёлке Хоринск Хоринского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в доме, жильцы эвакуировались самостоятельно.
Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнём повреждён диван. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: диван был расположен вблизи отопительной печи.
За минувшую неделю в Бурятии зарегистрировано 40 пожаров (в аналогичный период 2020 – 48, снижение на 16,6%). С 8 по 14 феврали при пожарах погибли два человека в Иволгинском районе, травмировано четыре человека – в Улан-Удэ и в Селенгинском районе, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, Фото:
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