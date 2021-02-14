Автомобиль гостей Бурятии застрял в снегу
13 февраля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск выезжали на помощь компании москвичей.
Два парня и девушка, с двумя детьми трёх лет прилетели в Бурятию и отправились по навигатору на отдых. Их машина сильно застряла в снегу, после чего они вызвали спасателей. Поисково-спасательный отряд оперативно вытащил машину и помог доехать гостям республики до Гусиноозерска.
Со взрослыми и детьми все в порядке, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне спасатели помогли иркутянам, автомобиль которых утонул в Малом море. Среди шестерых пострадавших были двое детей.
Бурятские спасатели помогли выбраться москвичам из снежного плена
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автомобиль гостей Бурятии застрял в снегу
Пожар случился на льду озера
Автомобиль иркутян ушёл под воду
Происшествие случилось в центре города
Авария произошла перед светофором
Проводится доследственная проверка
Возгорание произошло накануне, 12 февраля
18-летний парень ранее судим
Парень ранее судим
Пожар произошёл вечером 12 февраля
Он украл телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы
Они унесли с собой 10 бутылок алкоголя, сигареты и деньги из кассы
Мальчик скатился со стихийной горки
Происшествия, 11.02.2021
Он будет действовать на территории города по 20 февраля
Происшествия, 11.02.2021
Пострадавшие передавали им свои персональные данные, а также приходящие в процессе диалога коды в смс-сообщениях