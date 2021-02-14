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Бурятские спасатели помогли выбраться москвичам из снежного плена

Бурятские спасатели помогли выбраться москвичам из снежного плена
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автомобиль гостей Бурятии застрял в снегу

13 февраля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск выезжали на помощь компании москвичей.

Два парня и девушка, с двумя детьми трёх лет прилетели в Бурятию и отправились по навигатору на отдых. Их машина сильно застряла в снегу, после чего они вызвали спасателей. Поисково-спасательный отряд оперативно вытащил машину и помог доехать гостям республики до Гусиноозерска.

Со взрослыми и детьми все в порядке, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне спасатели помогли иркутянам, автомобиль которых утонул в Малом море. Среди шестерых пострадавших были двое детей. 
спасательная операция
 
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