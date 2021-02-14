В Бурятии сгорел кунг рыбаков





Вчера, 13 февраля, в местности Муртой вблизи села Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии произошёл пожар на льду озера.Предположительно, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей произошёл пожар внутри кунга автомобиля рыбаков. Возникла угроза перехода огня на газовый баллон и канистру с бензином. Находившийся внутри кунга мужчина, получив ожог рук, спешно эвакуировался.Рыбаки вынесли из горящего кузова газовый баллон и канистру с легковоспламеняющейся жидкостью (предположительно, бензин), предотвратив разрыв баллона. Дверь в горящий изнутри кунг они закрыли, перекрыв доступ кислорода, и стали дожидаться пожарных. На место происшествия были направлены силы пожарной охраны, спасателей, скорой помощи, полиции и государственного пожарного надзора.На момент прибытия пожарных кунг горел изнутри. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара огнём изнутри повреждён кузов автомобиля, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.