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В Бурятии сгорел кунг рыбаков

В Бурятии сгорел кунг рыбаков
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Пожар случился на льду озера

Вчера, 13 февраля, в местности Муртой вблизи села Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии произошёл пожар на льду озера.

Предположительно, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей произошёл пожар внутри кунга автомобиля рыбаков. Возникла угроза перехода огня на газовый баллон и канистру с бензином. Находившийся внутри кунга мужчина, получив ожог рук, спешно эвакуировался.


Рыбаки вынесли из горящего кузова газовый баллон и канистру с легковоспламеняющейся жидкостью (предположительно, бензин), предотвратив разрыв баллона. Дверь в горящий изнутри кунг они закрыли, перекрыв доступ кислорода, и стали дожидаться пожарных. На место происшествия были направлены силы пожарной охраны, спасателей, скорой помощи, полиции и государственного пожарного надзора.

На момент прибытия пожарных кунг горел изнутри. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара огнём изнутри повреждён кузов автомобиля, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
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