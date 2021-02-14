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На Байкале едва не утонули шесть человек

На Байкале едва не утонули шесть человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автомобиль иркутян ушёл под воду

На Малом море затонул автомобиль «Toyota Hilux», шестеро людей успели выбраться из машины.

Иркутяне, возвращаясь с посёлка Хужир на острове Ольхон, решили сократить путь до турбазы и отправились напрямую через Малое море минуя официальную ледовую переправу. Не доезжая до мыса Улан-Хада автомобиль провалился в воду, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

- Через десять минут после поступления вызова мы отыскали пострадавших. Люди шли по льду, вымокшие, в шоковом состоянии. У одного из мужчин – сильно порезана рука. Остальные целы. Двое из них – дети 2019 года рождения, - рассказал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерий Николаев.

На вездеходе «Трэкол» спасатели доставили семью на турбазу, во время движения оказали первую помощь мужчине, наложили повязку.

- Недопустим выезд на лёд вне официально работающей переправы. Люди, вы рискуете своими жизнями, поберегите хотя бы детей… - напоминают спасатели. 

БПСО Байкал
 
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