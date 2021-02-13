В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»

Авария произошла перед светофором
Накануне в Улан-Удэ произошло ДТП на улице Лимонова. Как сообщил очевидец, пенсионер на автомобиле «Тойота Калдина» перед светофором столкнулся с «Окой», которой управлял инвалид.
Пострадавших в результате ДТП нет. «Ока» получила сильные механические повреждения.
Проводится доследственная проверка
Возгорание произошло накануне, 12 февраля
18-летний парень ранее судим
Парень ранее судим
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Мальчик скатился со стихийной горки
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Пострадавшие передавали им свои персональные данные, а также приходящие в процессе диалога коды в смс-сообщениях
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