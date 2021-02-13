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В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»

В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла перед светофором

Накануне в Улан-Удэ произошло ДТП на улице Лимонова. Как сообщил очевидец, пенсионер на автомобиле «Тойота Калдина» перед светофором столкнулся с «Окой», которой управлял инвалид.

Пострадавших в результате ДТП нет. «Ока» получила сильные механические повреждения.


ДТП
 
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