В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»

Накануне в Улан-Удэ произошло ДТП на улице Лимонова. Как сообщил очевидец, пенсионер на автомобиле «Тойота Калдина» перед светофором столкнулся с «Окой», которой управлял инвалид.Пострадавших в результате ДТП нет. «Ока» получила сильные механические повреждения.

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