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Стали известны подробности гибели пенсионеров в Бурятии

Стали известны подробности гибели пенсионеров в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проводится доследственная проверка

По факту пожара, случившегося в селе Верхняя Иволга 12 февраля, проводится доследственная проверка. Как сообщал «Байкал-Daily», на пожаре погибли пенсионеры – мужчина и женщина.

По предварительным данным, пенсионеры проживали в своём доме вместе с внуком. Женщина из-за болезни не вставала с кровати. Она часто курила, пепельница находилась рядом с постелью. 12 января вечером внук ушёл гулять, а когда вернулся обратно, увидел в доме густой дым. С улицы он разбил окна, но из-за огня и дыма попасть внутрь не смог, и сразу вызвал пожарных. Спасти пенсионеров не удалось, они погибли в результате отравления продуктами горения.

- При осмотре места происшествия установлено, что очаг находился возле кровати женщины. Не исключено, что возгорание возникло из-за неосторожности при курении, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

«Сейчас по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - заключили в следственном управлении.


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