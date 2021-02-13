Проводится доследственная проверка
По факту пожара, случившегося в селе Верхняя Иволга 12 февраля, проводится доследственная проверка. Как сообщал «Байкал-Daily», на пожаре погибли пенсионеры – мужчина и женщина.
По предварительным данным, пенсионеры проживали в своём доме вместе с внуком. Женщина из-за болезни не вставала с кровати. Она часто курила, пепельница находилась рядом с постелью. 12 января вечером внук ушёл гулять, а когда вернулся обратно, увидел в доме густой дым. С улицы он разбил окна, но из-за огня и дыма попасть внутрь не смог, и сразу вызвал пожарных. Спасти пенсионеров не удалось, они погибли в результате отравления продуктами горения.
- При осмотре места происшествия установлено, что очаг находился возле кровати женщины. Не исключено, что возгорание возникло из-за неосторожности при курении, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
«Сейчас по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - заключили в следственном управлении.
Стали известны подробности гибели пенсионеров в Бурятии
Происшествия, Фото:
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