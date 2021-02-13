В Улан-Удэ безработный украл из машины вещи на 27 тысяч

18-летний парень ранее судим
2 января в полицию в Улан-Удэ обратился мужчина с заявлением о том, что ночью неизвестный проник в его автомобиль и украл три аккумуляторные батареи, решётку радиатора, автомобильные коврики, датчики, а также иные аксессуары и запчасти для авто. Ущерб составил более 27 тысяч рублей.
Задержан 18-летний безработный, ранее судимый горожанин. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Парень ранее судим
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