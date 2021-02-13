В Бурятии на пожаре погибли два человека



Вечером 12 февраля на номер «112» поступило сообщение о задымлении в доме в селе Верхняя Иволга Иволгинского района. На момент прибытия пожарных жилые помещения были сильно задымлены.



Пожарными на диване и кровати были обнаружены тела мужчины и женщины, 68 и 66 лет соответственно. В результате происшествия сгорела кровать на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



