 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 февраля

12 февраля

Популярное

В Бурятии на пожаре погибли два человека

В Бурятии на пожаре погибли два человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл вечером 12 февраля

Вечером 12 февраля на номер «112» поступило сообщение о задымлении в доме в селе Верхняя Иволга Иволгинского района. На момент прибытия пожарных жилые помещения были сильно задымлены.

Пожарными на диване и кровати были обнаружены тела мужчины и женщины, 68 и 66 лет соответственно. В результате происшествия сгорела кровать на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар задымление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на пожаре погибли два человека
В Бурятии на пожаре погибли два человека
Происшествия, 13.02.2021
Пожар произошёл вечером 12 февраля
В Бурятии вор проник в дом, разобрав крышу
В Бурятии вор проник в дом, разобрав крышу
Происшествия, 12.02.2021
Он украл телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы
В Улан-Удэ двое мужчин ограбили магазин
В Улан-Удэ двое мужчин ограбили магазин
Происшествия, 12.02.2021
Они унесли с собой 10 бутылок алкоголя, сигареты и деньги из кассы
В Братске установлен особый противопожарный режим
В Братске установлен особый противопожарный режим
Происшествия, 11.02.2021
Он будет действовать на территории города по 20 февраля
Свыше 1,5 млн похитили лжебанкиры у жителей Иркутской области
Свыше 1,5 млн похитили лжебанкиры у жителей Иркутской области
Происшествия, 11.02.2021
Пострадавшие передавали им свои персональные данные, а также приходящие в процессе диалога коды в смс-сообщениях
В Ангарске из окна выпал пятилетний мальчик
В Ангарске из окна выпал пятилетний мальчик
Происшествия, 11.02.2021
Отец ребёнка в это время ушёл в магазин
В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия, 11.02.2021
Водителя с травмами госпитализировали
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей и девушка
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей и девушка
Происшествия, 10.02.2021
Все трое пострадавших доставлены в больницу
В Улан-Удэ пассажирка автобуса получила травму
В Улан-Удэ пассажирка автобуса получила травму
Происшествия, 10.02.2021
ДТП произошло сегодня утром в сотых кварталах
На трассе в Бурятии горел автовоз
На трассе в Бурятии горел автовоз
Происшествия, 10.02.2021
Пожар произошёл на трассе в Кабанском районе
В Иркутске задержали поджигателя здания
В Иркутске задержали поджигателя здания
Происшествия, 10.02.2021
Пожар произошёл утром 8 февраля
В Забайкалье в ДТП по вине пьяной матери погибла 4-летняя девочка
В Забайкалье в ДТП по вине пьяной матери погибла 4-летняя девочка
Происшествия, 10.02.2021
Следователи инициируют передачу материала проверки
10 домов на севере Бурятии оставались без света
10 домов на севере Бурятии оставались без света
Происшествия, 10.02.2021
Электроснабжение появилось вечером

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^