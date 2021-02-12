Он украл телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы
11 февраля в полицию в Кяхтинском районе поступило сообщение о квартирной краже от 54-летнего жителя села Усть-Кяхта. Оказалось, что вор проник в жилище, разобрав крышу.
Подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний сосед заявителя.
Установлено, что молодой человек накануне вечером шёл мимо соседского дома и приметил, что на двери висит замок. Поскольку ранее он помогал крыть крышу, то знал, что одна из досок плохо закреплена. Парень проник в дом, откуда украл сотовый телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Так как молодой человек был пьян, то по дороге домой растерял часть украденного. Оставшееся чужое имущество (сотовый телефон и рыбу) он продал своей знакомой, а на вырученные деньги купил спиртное.
- Сбытое имущество изъято у покупательницы. Примечательно, что женщина уже успела приготовить рыбу, которую тоже пришлось изъять, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Парень совершил кражу, находясь под следствием за аналогичную квартирную кражу.
Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии вор проник в дом, разобрав крышу
Происшествия, Фото:
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