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В Бурятии вор проник в дом, разобрав крышу

В Бурятии вор проник в дом, разобрав крышу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он украл телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы

11 февраля в полицию в Кяхтинском районе поступило сообщение о квартирной краже от 54-летнего жителя села Усть-Кяхта. Оказалось, что вор проник в жилище, разобрав крышу.

Подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний сосед заявителя.

Установлено, что молодой человек накануне вечером шёл мимо соседского дома и приметил, что на двери висит замок. Поскольку ранее он помогал крыть крышу, то знал, что одна из досок плохо закреплена. Парень проник в дом, откуда украл сотовый телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Так как молодой человек был пьян, то по дороге домой растерял часть украденного. Оставшееся чужое имущество (сотовый телефон и рыбу) он продал своей знакомой, а на вырученные деньги купил спиртное.

- Сбытое имущество изъято у покупательницы. Примечательно, что женщина уже успела приготовить рыбу, которую тоже пришлось изъять, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Парень совершил кражу, находясь под следствием за аналогичную квартирную кражу.

Возбуждено уголовное дело. 
кража
 
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