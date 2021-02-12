В Улан-Удэ двое мужчин ограбили магазин



30 января в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже от 53-летней сотрудницы продуктового магазина в 105 микрорайоне.



Позже были задержаны мужчин 27 и 28 лет.



Оказалось, что вечером мужчины купили алкоголь в магазине и стали распивать его неподалеку. Когда спиртное закончилось, они вспомнили, что в магазине нет охраны, и решили совершить преступление. Зайдя в торговую точку, один из них повалил продавца и удерживал её, а другой похитил из кассы 40 тысяч рублей, 10 бутылок алкоголя (водку, коньяк, виски) и сигареты с витрины.



Оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один из них проживает в Забайкальском крае, второй не имеет постоянного места жительства.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведется следствие. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





