В Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбил 6-летнего ребёнка









- Если стало известно об опасных горках, которые создают угрозу для безопасности детей (граничит с проезжей частью или съезд горки выходит на проезжую часть дороги), граждане могут обратиться на телефон дежурной части ГИБДД 29-29-02, 29-29-99 или на официальный сайт Госавтоинспекции в раздел «Прием обращений», - отметили в УГИБДД по Бурятии.



С начала зимы в адрес комитета городского хозяйства выдано 5 предписаний по ликвидации скользкости на стихийных горках. Всего в ходе инспектирования на городских улицах выявлено 44 опасных участка.



В Улан-Удэ 46-летний водитель машины «Ниссан Серена», следуя по внутридворовой территории по улице Кирпичная, сбил 6-летнего ребенка, который скатился со стихийной горки. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.Происшествие случилось около 7 часов вечера.