Отец ребёнка в это время ушёл в магазин
8 февраля пятилетний ребёнок выпал из окна третьего этажа дома, расположенного в квартале 92/93 в городе Ангарске Иркутской области.
Полицейскими предварительно установлено, что мальчик находился в квартире один без присмотра взрослых, отец ушёл в магазин. Малыш залез на подоконник, открыл окно, в результате произошло падение. После чего ребёнок был госпитализирован в медучреждение.
- Действиям родителей ребёнка будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, в том числе в рамках административного производства по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Чите шестилетний мальчик выпал из окна больницы на следующий день после госпитализации.
В Ангарске из окна выпал пятилетний мальчик
Происшествия, Фото:
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