Водителя с травмами госпитализировали
Накануне, 10 февраля, в Бичурском районе Бурятии около двух часов дня произошло ДТП.
33-летний водитель автомобиля «Тойота Дюна», не имеющий права управления транспортным средством, в 12 км. от села Окино-Ключи не справился с управлением и совершил опрокидывание.
- В результате ДТП 58-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП в Улан-Удэ пострадали 23-летняя девушка и две девочки пяти и трёх лет.
В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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