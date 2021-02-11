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В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»

В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя с травмами госпитализировали

Накануне, 10 февраля, в Бичурском районе Бурятии около двух часов дня произошло ДТП.

33-летний водитель автомобиля «Тойота Дюна», не имеющий права управления транспортным средством, в 12 км. от села Окино-Ключи не справился с управлением и совершил опрокидывание.

- В результате ДТП 58-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП в Улан-Удэ пострадали 23-летняя девушка и две девочки пяти и трёх лет.
ДТП.смерть
 
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