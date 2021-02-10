Три человека погибли в январе
В январе 2021 года на дорогах республики зарегистрировано 53 ДТП с пострадавшими (1 мес. 2020 г. – 71). В результате данных происшествий 3 человека погибли (1 мес. 2020 г. – 11) и 76 ранены (1 мес. 2020 г. – 95). В 6 авариях пострадали несовершеннолетние.
- Основная масса ДТП произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. По вине данной категории участников дорожного движения зарегистрировано 50 аварий. Пешеходы стали виновниками 3 ДТП, в результате которых два человека травмированы, один погиб. При этом, за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 365 пешеходов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Всего сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением возбуждено 31 487 дел об административных правонарушениях, из них свыше 18 тысяч по нарушениям, выявленным камерами ЦАФАП.
Задержаны и отстранены от права управления ТС 630 водителей, находившиеся за рулем с признаками опьянения. По вине пьяных водителей совершено 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 11 участников дорожного движения получили травмы.
- В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 215 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц, за невыполнение в срок законных предписаний ГИБДД по ст. 19.5 КРФ об АП возбуждено 16 административных дел, в том числе 14 в отношении юридических лиц, - заключили в министерстве.
В Бурятии с начала года зафиксировано 53 ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
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