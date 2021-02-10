Пожар произошёл на трассе в Кабанском районе
9 февраля на трассе вблизи станции Тимлюй в Кабанском районе Бурятии загорелся тягач, транспортирующий автомобили. На момент прибытия пожарных горел прицеп грузового тягача, пламя угрожало перейти на перевозимые автомобили.
- Пожарные ликвидировали открытое горение за 4 минуты. В результате пожара сгорели 2 задних колеса прицепа, огнём повреждён задний бампер перевозимого автомобиля, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля в районах республики произошло два возгорания автомобилей.
На трассе в Бурятии горел автовоз
Происшествия, Фото:
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