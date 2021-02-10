На трассе в Бурятии горел автовоз

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл на трассе в Кабанском районе



9 февраля на трассе вблизи станции Тимлюй в Кабанском районе Бурятии загорелся тягач, транспортирующий автомобили. На момент прибытия пожарных горел прицеп грузового тягача, пламя угрожало перейти на перевозимые автомобили.



- Пожарные ликвидировали открытое горение за 4 минуты. В результате пожара сгорели 2 задних колеса прицепа, огнём повреждён задний бампер перевозимого автомобиля, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.



Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля в районах республики произошло два возгорания автомобилей.





