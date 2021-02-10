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На трассе в Бурятии горел автовоз

На трассе в Бурятии горел автовоз
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл на трассе в Кабанском районе

9 февраля на трассе вблизи станции Тимлюй в Кабанском районе Бурятии загорелся тягач, транспортирующий автомобили. На момент прибытия пожарных горел прицеп грузового тягача, пламя угрожало перейти на перевозимые автомобили.

- Пожарные ликвидировали открытое горение за 4 минуты. В результате пожара сгорели 2 задних колеса прицепа, огнём повреждён задний бампер перевозимого автомобиля, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля в районах республики произошло два возгорания автомобилей.


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