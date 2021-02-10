 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Иркутске задержали поджигателя здания

В Иркутске задержали поджигателя здания
Происшествия,  Фото:скриншот
Пожар произошёл утром 8 февраля

В Иркутске установлен подозреваемый в поджоге неэксплуатируемого строения.

Сообщение о возгорании железобетонного одноэтажного здания, расположенного на улице Советская Иркутска, поступило в пожарно-спасательную службу около пяти утра 8 февраля. На момент прибытия пожарных сильное задымление и горение наблюдалось внутри помещения, кровля была охвачена огнём полностью. Пожар потушили. Тем временем, сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного парня, который быстрым шагом пытался покинуть место происшествия.

Молодого человека задержали и доставили его в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Доставленный сознался в содеянном, пояснив полицейским, что проник в помещение из любопытства. Для того чтобы осветить пространство, бросил зажжённые спички в банку, которая впоследствии лопнула, огонь распространился. Известно, что 22-летний парень ранее привлекался к уголовной ответственности.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям гражданина будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске задержали поджигателя здания
В Иркутске задержали поджигателя здания
Происшествия, 10.02.2021
Пожар произошёл утром 8 февраля
В Забайкалье в ДТП по вине пьяной матери погибла 4-летняя девочка
В Забайкалье в ДТП по вине пьяной матери погибла 4-летняя девочка
Происшествия, 10.02.2021
Следователи инициируют передачу материала проверки
10 домов на севере Бурятии оставались без света
10 домов на севере Бурятии оставались без света
Происшествия, 10.02.2021
Электроснабжение появилось вечером
Житель Иркутской области украл 2,5 млн
Житель Иркутской области украл 2,5 млн
Происшествия, 09.02.2021
Мужчина украл деньги у отца своей сожительницы
В Улан-Удэ горели три автомобиля
В Улан-Удэ горели три автомобиля
Происшествия, 09.02.2021
К счастью, никто не пострадал
Читинец угнал авто своей знакомой
Читинец угнал авто своей знакомой
Происшествия, 09.02.2021
Парень рассказал, что ему захотелось покататься на автомобиле
В Забайкалье мальчик выпал из окна больницы
В Забайкалье мальчик выпал из окна больницы
Происшествия, 09.02.2021
Ребёнок находится в реанимации
В Бурятии дважды горели автомобили
В Бурятии дважды горели автомобили
Происшествия, 09.02.2021
Оба инцидента произошли в районах республики
В Улан-Удэ задержали квартирных воров
В Улан-Удэ задержали квартирных воров
Происшествия, 08.02.2021
Они украли ювелирные изделия, деньги, бытовую технику и электроинструменты
В Улан-Удэ студент ссуза присвоил себе сотовый телефон
В Улан-Удэ студент ссуза присвоил себе сотовый телефон
Происшествия, 08.02.2021
Он попытался сбыть украденное на одном из рынков города
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгового центра
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгового центра
Происшествия, 08.02.2021
В одном из магазинов произошло короткое замыкание
В Улан-Удэ охранники прозевали кражу 2 тонн металла со стройбазы
В Улан-Удэ охранники прозевали кражу 2 тонн металла со стройбазы
Происшествия, 08.02.2021
Вор перекидывал металл через забор несколько часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^