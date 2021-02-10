Пожар произошёл утром 8 февраля
В Иркутске установлен подозреваемый в поджоге неэксплуатируемого строения.
Сообщение о возгорании железобетонного одноэтажного здания, расположенного на улице Советская Иркутска, поступило в пожарно-спасательную службу около пяти утра 8 февраля. На момент прибытия пожарных сильное задымление и горение наблюдалось внутри помещения, кровля была охвачена огнём полностью. Пожар потушили. Тем временем, сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного парня, который быстрым шагом пытался покинуть место происшествия.
Молодого человека задержали и доставили его в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Доставленный сознался в содеянном, пояснив полицейским, что проник в помещение из любопытства. Для того чтобы осветить пространство, бросил зажжённые спички в банку, которая впоследствии лопнула, огонь распространился. Известно, что 22-летний парень ранее привлекался к уголовной ответственности.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям гражданина будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске задержали поджигателя здания
Происшествия, Фото:
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