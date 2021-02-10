В Забайкалье в ДТП по вине пьяной матери погибла 4-летняя девочка

Происшествия, Фото: из архива

Следователи инициируют передачу материала проверки



Руководитель регионального следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов поручил следователям инициировать перед надзорными ведомством вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП, произошедшего 8 февраля в посёлке Домна Читинского района. В территориальные органы следственного управления СК России по Забайкальскому краю для дальнейшей организации проверочных мероприятий и всестороннего установления обстоятельств произошедшего.



По данным СМИ, 32-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем, на железнодорожном переезде проигнорировала запрещающий сигнал светофора и столкнулась с поездом. В результате ДТП погибла четырёхлетняя девочка, которая находилась в автомобиле без удерживающего устройства.



Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

