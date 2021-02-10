10 домов на севере Бурятии оставались без света

Электроснабжение появилось вечером



Накануне, 9 февраля, в Муйском районе Бурятии проводились работы по восстановлению электроснабжения.



- Под отключение электроэнергии попали 10 малоэтажных домов, в которых проживает 300 человек, из них 96 детей, очистные сооружения и котельная «СМП-597». На время ремонтных работ котельная запитана от дизельной электростанции. Котельная отапливает вышеуказанные объекты, а также МБОУ «Северомуйская средняя общеобразовательная школа», - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



Причиной отключения стала неисправность между трансформаторными подстанциями.



Из населённого пункта Таксимо в район неисправного участка выехала бригада РЭС.



В 17:54 электроснабжение восстановлено.

