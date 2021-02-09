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В Улан-Удэ горели три автомобиля

В Улан-Удэ горели три автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
К счастью, никто не пострадал

Около десяти часов вечера 8 февраля произошёл пожар в частном жилом двухэтажном доме по улице Беловежской в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горела кровля, стены дома и гараж. В момент возгорания в гараже находились два легковых автомобиля. Рядом с гаражом находился внедорожник.

Около часа понадобилось пожарным для полной ликвидации возгорания. В результате пожара огнём повреждена кровля, наружная стена, обшивка и оконные проёмы дома на площади 45 квадратных метра. Стены гаража повреждены, один автомобиль был полностью уничтожен огнём, у второго авто повреждено лакокрасочное покрытие. Салон внедорожника выгорел изнутри, повреждено лакокрасочное покрытие.

- На месте пожара работало звено ГДЗС ПСЧ-1. Всего к тушению привлекалось 16 человек личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в района республики произошло два возгорания автомобилей.
пожар
 
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