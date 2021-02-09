Начала доследственная проверка
7 января жительница Иркутска получила травму позвоночника после проезда в лифте в одном из домов на улице Баумана. Информация об инциденте проявилась в СМИ.
По данному факту следователями начала доследственная проверка за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Следователями СКР в управляющей компании запрошена документация по эксплуатации лифтового оборудования. Решается вопрос о назначении проведения необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянка повредила позвоночник, проехав в лифте
Происшествия, Фото:
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