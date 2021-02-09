Иркутянка повредила позвоночник, проехав в лифте

Начала доследственная проверка



7 января жительница Иркутска получила травму позвоночника после проезда в лифте в одном из домов на улице Баумана. Информация об инциденте проявилась в СМИ.



По данному факту следователями начала доследственная проверка за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



- Следователями СКР в управляющей компании запрошена документация по эксплуатации лифтового оборудования. Решается вопрос о назначении проведения необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.







