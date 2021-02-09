Читинец угнал авто своей знакомой

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парень рассказал, что ему захотелось покататься на автомобиле



В Чите сотрудники полиции в ходе патрулирования улиц задержали водителя машины «Тойота Пробокс». Документы на авто водитель не имел. На вопросы полицейских о происхождении автомобиля, молодой человек не смог дать внятного ответа. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в полицию.



Оказалось, что 23-летний читинец находился в гостях у своей знакомой, а когда потерпевшая легла спать, мужчина решил взять ключи от автомобиля и покататься на нём. Увидев экипаж ДПС, парень не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и прибавил скорость. В результате не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.



Возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят в технически исправном состоянии, с незначительными повреждениями, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

