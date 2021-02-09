В Бурятии дважды горели автомобили

Вероятно, причиной пожара также послужило короткое замыкание электропроводки транспортного средства.





Вчера, 8 февраля, возле села Первомаевка Заиграевского района Бурятии на трассе «Улан-Удэ – Хоринск» загорелся «КамАЗ». На момент прибытия пожарных горела кабина автомобиля. На ликвидацию открытого горения потребовалось несколько минут. В результате пожара кабина автомобиля сгорела полностью.Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.Ещё одно возгорание случилось вчера на окраине села Ильинка Прибайкальского района. На трассе загорелся грузовой автомобиль. Почувствовав запах дыма, водитель остановился возле гостиничного комплекса. Увидев чёрный дым, он вызвал пожарных и стал самостоятельно тушить пожар.- На момент прибытия огнеборцев 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ горела кабина транспортного средства. На ликвидацию открытого горения потребовалось несколько минут. В результате пожара кабина автомобиля сгорела полностью на площади 5 кв. м., загорания топливных баков и кузова автомобиля пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.