Житель Бурятии украл сварочный аппарат с участка

Происшествия, Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

Он успел продать аппарат



Кража сварочного аппарата стоимостью более 7 тысяч рублей произошла на участке в Северобайкальске, где строился жилой дом. Мужчина взломал навесной замок бытового помещения – вагончика - и украл инструмент.



Подозреваемого задержали по ориентировке росгвардейцы на маршруте патрулирования возле магазина.



Ранее судимый 40-летний местный житель, был доставлен в полицию. Как выяснилось, он успел продать дорогостоящий сварочный аппарат. Возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-служба Росгвардии по республике.

