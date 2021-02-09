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Житель Бурятии украл сварочный аппарат с участка

Житель Бурятии украл сварочный аппарат с участка
Происшествия,  Фото:пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Он успел продать аппарат

Кража сварочного аппарата стоимостью более 7 тысяч рублей произошла на участке в Северобайкальске, где строился жилой дом. Мужчина взломал навесной замок бытового помещения – вагончика - и украл инструмент.

Подозреваемого задержали по ориентировке росгвардейцы на маршруте патрулирования возле магазина.

Ранее судимый 40-летний местный житель, был доставлен в полицию. Как выяснилось, он успел продать дорогостоящий сварочный аппарат. Возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-служба Росгвардии по республике. 
кража
 
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