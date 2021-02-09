Он успел продать аппарат
Кража сварочного аппарата стоимостью более 7 тысяч рублей произошла на участке в Северобайкальске, где строился жилой дом. Мужчина взломал навесной замок бытового помещения – вагончика - и украл инструмент.
Подозреваемого задержали по ориентировке росгвардейцы на маршруте патрулирования возле магазина.
Ранее судимый 40-летний местный житель, был доставлен в полицию. Как выяснилось, он успел продать дорогостоящий сварочный аппарат. Возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-служба Росгвардии по республике.
Житель Бурятии украл сварочный аппарат с участка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они украли ювелирные изделия, деньги, бытовую технику и электроинструменты
Он попытался сбыть украденное на одном из рынков города
Супруги просто хотели продать велосипед
В одном из магазинов произошло короткое замыкание
Вор перекидывал металл через забор несколько часов
В результате пожара частично повреждён электрокабель
Сотрудники сопроводили автомобиль хозяев дома
Несколько вагонов с углём опрокинулись
Жителей региона призывают быть внимательными
Жилой дом спасли от огня
Юная воровка дождалась, когда владелец банковских карт уснёт
Инцидент произошёл пятничной ночью
Супруга в это время спала
Происшествия, 06.02.2021
Водитель вакуумки привлечён к ответственности
Происшествия, 06.02.2021
Авария случилась возле Солдатского