Свыше полумиллиона украли мошенники у пары в Иркутской области

Супруги просто хотели продать велосипед
Несколько дней назад жители Шелехова в Иркутской области в попытке продать велосипед - совершив действия, указанные собеседником якобы для перевода предоплаты, лишились сбережений, откладываемых на покупку жилья.
Оказалось, что супружеская пара выставила на продажу велосипед на одном из сайтов в Интернете. Обновив объявление в начале февраля, супруги получили сообщение о просьбе связаться с потенциальным покупателем через мессенджер. Затем якобы для перевода предоплаты мошенники попросили жертву перейти по ссылке, указанной в сообщении, а также ввести номер банковской карты и код из SMS банка.
После выполнения этих действий с нескольких счетов супружеской пары аферистами было снято свыше 500 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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