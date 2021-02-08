Свыше полумиллиона украли мошенники у пары в Иркутской области

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Супруги просто хотели продать велосипед



Несколько дней назад жители Шелехова в Иркутской области в попытке продать велосипед - совершив действия, указанные собеседником якобы для перевода предоплаты, лишились сбережений, откладываемых на покупку жилья.



Оказалось, что супружеская пара выставила на продажу велосипед на одном из сайтов в Интернете. Обновив объявление в начале февраля, супруги получили сообщение о просьбе связаться с потенциальным покупателем через мессенджер. Затем якобы для перевода предоплаты мошенники попросили жертву перейти по ссылке, указанной в сообщении, а также ввести номер банковской карты и код из SMS банка.



После выполнения этих действий с нескольких счетов супружеской пары аферистами было снято свыше 500 тысяч рублей.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

