В Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгового центра

В паблике «Весь Улан-Удэ» выложили видео с места события. Внутри торгового центра не было освещения. Работа торгового центра была приостановлена.







Сегодня днём в торговом центре «Galaxy» в Улан-Удэ эвакуировали посетителей. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что в электрощитке магазина DNS произошло короткое замыкание.На месте работают сотрудники МЧС и других экстренных служб.