В Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгового центра

В одном из магазинов произошло короткое замыкание
Сегодня днём в торговом центре «Galaxy» в Улан-Удэ эвакуировали посетителей. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что в электрощитке магазина DNS произошло короткое замыкание.
На месте работают сотрудники МЧС и других экстренных служб.
В паблике «Весь Улан-Удэ» выложили видео с места события. Внутри торгового центра не было освещения. Работа торгового центра была приостановлена.
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