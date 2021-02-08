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В Улан-Удэ охранники прозевали кражу 2 тонн металла со стройбазы

В Улан-Удэ охранники прозевали кражу 2 тонн металла со стройбазы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор перекидывал металл через забор несколько часов 

2 февраля в дежурную часть в Улан-Удэ поступило сообщение о краже двух тонн металла с территории базы.

Задержан 21-летний подозреваемый.

Оказалось, что проживающий недалеко от строительной базы молодой человек ночью 27 января проник на территорию организации. Несколько часов парень перекидывал украденное через забор, после чего запорошил металл снегом. На следующий день молодой человек вернулся на место преступления на грузовом автомобиле и погрузил металл. Краденное он сдал в несколько пунктов приёма, вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Примечательно, что на территории организации имеются охрана и видеонаблюдение. Руководству базы будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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