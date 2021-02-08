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В Бурятии сельчане спасли водозаборное здание от пожара

В Бурятии сельчане спасли водозаборное здание от пожара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В результате пожара частично повреждён электрокабель

Утром 8 февраля в селе Шибертуй Бичурского района произошёл пожар в водозаборном строении. На момент прибытия добровольных пожарных здесь горел электрокабель.

Обесточив строение, добровольные пожарные и сельчане потушили возгорание до прибытия основных сил пожарной охраны. В результате пожара частично повреждён электрокабель. Причиной происшествия, вероятнее всего, послужило короткое замыкание электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


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