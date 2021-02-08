Росгвардейцы помогли доехать улан-удэнцам до горящего дома

- Попросила, чтобы сопроводили до Мелькомбината, в связи с тем, что горит дом. Мужчины сразу же включили мигалки и сопроводили. Огромное вам спасибо, здоровья вам и вашим родным!!! – написала улан-удэнка.







Накануне вечером в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратились мужчина и девушка на автомобиле. Они попросили помочь проехать до кольцевой развязки. Молодые люди объяснили, что у них прямо сейчас горит дом, а на дороге большая пробка и движение затруднено.Так как это направление находилось в пределах маршрута патрулирования автоэкипажа Росгвардии, было принято решение помочь попавшим в беду людям.Сотрудники вневедомственной охраны с включённым светозвуковым устройством сопроводили автомобиль молодой пары до кольцевой развязки на пересечении улицы Ключевской и проспекта Автомобилистов.- Мы доехали до места в течение 7-10 минут. Затем мы с напарником поехали дальше по маршруту. В нашей работе часто бывает, что люди обращаются за помощью, всегда стараемся помочь, - сказали старший группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Алдар Дармаев.Также слова благодарности горожане выразили через паблик «Аноним 03». Она немного описала произошедшее.