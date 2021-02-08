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Росгвардейцы помогли доехать улан-удэнцам до горящего дома

Росгвардейцы помогли доехать улан-удэнцам до горящего дома
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Сотрудники сопроводили автомобиль хозяев дома

Накануне вечером в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратились мужчина и девушка на автомобиле. Они попросили помочь проехать до кольцевой развязки. Молодые люди объяснили, что у них прямо сейчас горит дом, а на дороге большая пробка и движение затруднено.

Так как это направление находилось в пределах маршрута патрулирования автоэкипажа Росгвардии, было принято решение помочь попавшим в беду людям.

Сотрудники вневедомственной охраны с включённым светозвуковым устройством сопроводили автомобиль молодой пары до кольцевой развязки на пересечении улицы Ключевской и проспекта Автомобилистов.

- Мы доехали до места в течение 7-10 минут. Затем мы с напарником поехали дальше по маршруту. В нашей работе часто бывает, что люди обращаются за помощью, всегда стараемся помочь, - сказали старший группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Алдар Дармаев.

Также слова благодарности горожане выразили через паблик «Аноним 03». Она немного описала произошедшее.

- Попросила, чтобы сопроводили до Мелькомбината, в связи с тем, что горит дом. Мужчины сразу же включили мигалки и сопроводили. Огромное вам спасибо, здоровья вам и вашим родным!!! – написала улан-удэнка.

пожар Росгвардия
 
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