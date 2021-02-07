В Бурятии водитель водовозки помог пожарным

Жилой дом спасли от огня
Поздним вечером 6 февраля в селе Гунда Еравнинского района Бурятии загорелся жилой дом.
На момент прибытия пожарных горела веранда, пламя перешло на крышу дома, существовала угроза его распространения на основные конструкции дома.
К счастью, на момент пожара людей в доме не было, несмотря на позднее время.
В ликвидации пожара также принял участие местный житель на водовозной машине. Открытое горение было оперативно ликвидировано.
Огонь полностью уничтожил веранду, повредил крышу на площади 2 кв. м. Уничтожения жилого дома не было допущено.
Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки на веранде, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля Улан-Удэ на улице Ключевская произошёл пожар в квартире дома на 12-м этаже.
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Происшествия, Фото:
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