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17-летняя девушка украла с карты иркутянина 640 тысяч

17-летняя девушка украла с карты иркутянина 640 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юная воровка дождалась, когда владелец банковских карт уснёт

В Иркутске 17-летнюю гостью из Краснодара и 18-летнего местного жителя задержали по подозрению в краже с банковского счёта в крупном размере.

По версии следствия, в конце января девушке стало известно, что у её знакомого на банковском счёте имеется крупная сумма. Она начала близко общаться с молодым человеком, в какой-то момент узнала пин-коды его банковских карт.

В один из вечеров девушка находилась у него в гостях, где они распивали спиртные напитки. После того, как молодой человек уснул, она воспользовались моментом, украл банковские карты и телефон и передала их своему другу, который ожидал в подъезде. Молодой человек совершил несколько банковских операций, а в дальнейшем обналичил 640 тысяч рублей. Карты и телефон девушка вернула на прежнее место.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и задержали их. На допросе молодые люди признались следователям.

Часть денег парочка успели потратить. Но на сегодня ущерб, причинённый пострадавшему, возмещен практически в полном объёме.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по Иркутской области. 
кража
 
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