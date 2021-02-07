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Жителя Бурятии осудили за проигранные на ставках деньги жены

Жителя Бурятии осудили за проигранные на ставках деньги жены
Происшествия, 
Супруга в это время спала

В мае 2020 года ночью житель Кабанского района Бурятии, распивая спиртные напитки, решил сделать ставку на бой в букмекерской конторе. Так как у него не было денег, мужчина использовал карту сожительницы. Женщина же в это время спала. Ранее она периодически давала гражданскому мужу свою банковскую карту для оплаты покупок в магазине.

В итоге мужчина сделал три ставки на общую сумму 2700 рублей. Он хотел вернуть деньги женщине сразу, если выиграет. Но все средства он проиграл.

Суд признал его виновным в краже и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор обжалован сторонами не был, вступил в законную силу, сообщили в Кабанском районном суде. Известно, что до суда мужчина возместил ущерб сожительнице.

кража
 
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