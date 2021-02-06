 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 февраля

05 февраля

Популярное

На Байкале во льду застряла машина с отходами

На Байкале во льду застряла машина с отходами
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Водитель вакуумки привлечён к ответственности

Сегодня утром в проливе Малое Море озера Байкал, недалеко от острова Огой, автомобиль для откачки выгребных ям провалился в трещину и застрял во льду.

Предварительно установлено, что водитель, не взирая на запреты, выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира и пытался пересечь пролив по льду. К счастью, пострадавших нет.

- Глубина в месте провала примерно 20 метров. Существует риск провала автомобиля под лёд, поэтому вопрос об эвакуации загруженного отходами автомобиля со льда Байкала в ближайшее время будет решён. Водитель автомобиля будет привлечён к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

5 февраля почти по всему проливу Малое Море образовались трещины и промоины. Выезд на лёд смертельно опасен.
Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в лобовом ДТП пострадал 8-летний ребёнок
В Улан-Удэ в лобовом ДТП пострадал 8-летний ребёнок
Происшествия, 06.02.2021
Авария случилась возле Солдатского 
В Улан-Удэ после ДТП женщина-пешеход впала в кому
В Улан-Удэ после ДТП женщина-пешеход впала в кому
Происшествия, 06.02.2021
Женщина находилась на автобусной остановке 
Улан-удэнца арестовали за бегство с места ДТП
Улан-удэнца арестовали за бегство с места ДТП
Происшествия, 05.02.2021
Водитель признался, что испугался
В Бурятии подожгли магазин
В Бурятии подожгли магазин
Происшествия, 05.02.2021
Пожар вовремя заметили сельчане
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, 05.02.2021
Пожар произошёл в Онохое
Тело убитого жителя Бурятии 11 лет пролежало в яме
Тело убитого жителя Бурятии 11 лет пролежало в яме
Происшествия, 05.02.2021
Труп убитого закапывали целой компанией
В Улан-Удэ на гололёде произошло ДТП
В Улан-Удэ на гололёде произошло ДТП
Происшествия, 05.02.2021
От удара в авто сработали подушки безопасности
В Иркутске поймали пару дилеров героином
В Иркутске поймали пару дилеров героином
Происшествия, 05.02.2021
У задержанной женщины нашли 40 свёртков с наркотиками
В Улан-Удэ нашли свалку из трупов собак и кошек
В Улан-Удэ нашли свалку из трупов собак и кошек
Происшествия, 05.02.2021
Страшную находку обнаружили в лесу, вдалеке от жилых домов
Житель Иркутской области поверил лжеброкеру и лишился полумиллиона
Житель Иркутской области поверил лжеброкеру и лишился полумиллиона
Происшествия, 05.02.2021
Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^