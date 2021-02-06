Водитель вакуумки привлечён к ответственности
Сегодня утром в проливе Малое Море озера Байкал, недалеко от острова Огой, автомобиль для откачки выгребных ям провалился в трещину и застрял во льду.
Предварительно установлено, что водитель, не взирая на запреты, выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира и пытался пересечь пролив по льду. К счастью, пострадавших нет.
- Глубина в месте провала примерно 20 метров. Существует риск провала автомобиля под лёд, поэтому вопрос об эвакуации загруженного отходами автомобиля со льда Байкала в ближайшее время будет решён. Водитель автомобиля будет привлечён к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
5 февраля почти по всему проливу Малое Море образовались трещины и промоины. Выезд на лёд смертельно опасен.
На Байкале во льду застряла машина с отходами
Происшествия, Фото:
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