Авария случилась возле Солдатского
Накануне, 5 февраля, около 15:00 на перекрёстке возле посёлка Солдатский в Улан-Удэ произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «Volvo» и автомобиля «Suzuki Escudo».
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира«Suzuki Escudo», в том числе 8-летний ребёнок.
- Пострадавшие были эвакуированы в дежурные стационары. Стоит отметить, участки ДТП использовали ремни безопасности, что минимизировало полученные травмы, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП на проспекте Строителей. Здесь в автоаварии пострадала 64-летняя женщина, её с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализировали.
В Улан-Удэ в лобовом ДТП пострадал 8-летний ребёнок
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 06.02.2021
Авария случилась возле Солдатского
Происшествия, 06.02.2021
Женщина находилась на автобусной остановке
Аварии случились вчера и сегодня
Водитель признался, что испугался
Пожар вовремя заметили сельчане
Пожар произошёл в Онохое
Труп убитого закапывали целой компанией
Поиски тел утонувших рыбаков завершены
От удара в авто сработали подушки безопасности
У задержанной женщины нашли 40 свёртков с наркотиками
Страшную находку обнаружили в лесу, вдалеке от жилых домов
Молодой водитель сбил двух людей и сбежал
Оба водителя получили травмы
Женщина обокрала опьяневшего пенсионера
Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа