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В Улан-Удэ в лобовом ДТП пострадал 8-летний ребёнок

В Улан-Удэ в лобовом ДТП пострадал 8-летний ребёнок
Происшествия,  Фото:https://www.instagram.com/tcmkrb/
Авария случилась возле Солдатского

Накануне, 5 февраля, около 15:00 на перекрёстке возле посёлка Солдатский в Улан-Удэ произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «Volvo» и автомобиля «Suzuki Escudo».

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира«Suzuki Escudo», в том числе 8-летний ребёнок.

- Пострадавшие были эвакуированы в дежурные стационары. Стоит отметить, участки ДТП использовали ремни безопасности, что минимизировало полученные травмы, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП на проспекте Строителей. Здесь в автоаварии пострадала 64-летняя женщина, её с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализировали
ДТП
 
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