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В Улан-Удэ из-за гололёда произошло несколько ДТП

В Улан-Удэ из-за гололёда произошло несколько ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварии случились вчера и сегодня

Накануне, 4 февраля, около 9 часов утра на перекрёстке улиц Павлова и Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Хёндай Старекс» и «Тойота Виста».

По предварительным данным, женщина за рулём «Тойоты», выезжая на перекрёсток, совершила столкновение с «Хёндаем». В аварии обошлось без пострадавших. По словам очевидца, из-за гололёда автомобиль просто не мог остановиться, в результате чего произошло ДТП.



Также вчера, около 10:20 на улице Мокрова случилось ещё одно ДТП. По некоторым данным, внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю «Тойота Надя». В результате произошло столкновение. В автоаварии обошлось без пострадавших. Из-за ДТП на участке дороги образовался затор, была занята вся полоса движения в направлении посёлка Энергетик.





Ближе к вечеру, около 17:00, на проспекте Строителей в левом ряду в направлении улицы Боевая перед пешеходным переходом произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Надя» остановился на запрещающий сигнал светофора, в этот момент позади двигался автомобиль «Нива», которым управлял пенсионер. При манёвре пенсионер совершил от столкновение с иномаркой. Здесь также обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.





Сегодня, 5 февраля, около 10:30 на улице Моховая на крутом повороте произошло ещё одно ДТП. Из-за снежного наката водитель автомобиля частного охранного предприятия выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлендэр». В этой аварии также никто не пострадал.




ДТП
 
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