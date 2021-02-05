Пожар произошёл в Онохое
4 февраля в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
На момент прибытия пожарных пристроенная к дому веранда была охвачена огнём, пламя распространялось на крышу, была угроза его перехода на основные конструкции здания.
- Открытое горение было ликвидировано примерно за 10 минут. В результате пожара полностью уничтожена веранда, повреждена крыша дома на площади 2 кв. м. Уничтожения основных конструкций жилого дома пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительной причиной произошедшего послужило короткое замыкание электропроводки на веранде дома.
Владелец дома пока перебрался к родственникам.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ на улице Ключевская произошёл пожар в квартире дома на 12-м этаже.
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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