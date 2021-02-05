Тело убитого жителя Бурятии 11 лет пролежало в яме

На допросе он признал вину и подробно рассказал о событиях 11-летней давности. Показания подтвердились на месте, где закопали тело:





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35-летний житель посёлка Таксимо Муйского района предстанет перед судом за убийство 11-летней давно. Следователи завершили расследование дела, сообщили в пресс-службе СУ СК по Бурятии.По данным следствия, осенью 2009 года в посёлке Таксимо компания друзей в доме одного из них распивала спиртное. Во время застолья из-за незначительного повода поссорились двое собутыльников. Мужчина кулаками и деревянным табуретом сильно избил своего противника по голове и груди.После учинённой расправы компания ещё некоторое время продолжала употреблять спиртное. Гости разошлись, оставив избитого на месте.Следующим утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался. По его звонку на месте собрались все участники застолья. Вместе с убийцей они решили спрятать труп в лесу.Тело унесли на окраину посёлка, где вырыли яму и закопали тело в ней.Лишь спустя 11 лет, в сентябре 2020-го года в полицию обратилась сестра убитого мужчины, живущая Новосибирске. Она подала заявление о розыске пропавшего брата.Следователям удалось установить участников застолья, ставших очевидцами убийства. Они показали место в лесу на окраине посёлка. В яме под слоем почвы и мусора были найдены человеческие останки, которые идентифицированы в ходе геномной экспертизы.Свидетели рассказали, кто совершил убийство. Этот мужчина уже находился в улан-удэнской исправительной колонии за другое преступление.Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.