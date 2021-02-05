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В Улан-Удэ на гололёде произошло ДТП

В Улан-Удэ на гололёде произошло ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От удара в авто сработали подушки безопасности

Накануне, 4 февраля, в 140 квартале Улан-Удэ столкнулись автомобили «Тойота» и «Сузуки».

По предварительным данным, «Тойота», выезжая из-за угла дома на спуске на гололёде совершила лобовое столкновение с «Сузуки».


Иномарки получили сильнейшие механические повреждения. От удара сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, на место прибыла скорая медицинская помощь. Помощь потребовалась пассажирке «Тойоты».

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших.

Вероятно, пассажирку медики осмотрели и отпустили домой.


Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Ботаническая столкнулись автомобили «Хендэ Санта Фэ» и «Фольксваген Туарег». Один из автомобилей после столкновения врезался в столб.
ДТП
 
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