В Улан-Удэ на гололёде произошло ДТП

Накануне, 4 февраля, в 140 квартале Улан-Удэ столкнулись автомобили «Тойота» и «Сузуки».
По предварительным данным, «Тойота», выезжая из-за угла дома на спуске на гололёде совершила лобовое столкновение с «Сузуки».
Иномарки получили сильнейшие механические повреждения. От удара сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, на место прибыла скорая медицинская помощь. Помощь потребовалась пассажирке «Тойоты».
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших.
Вероятно, пассажирку медики осмотрели и отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Ботаническая столкнулись автомобили «Хендэ Санта Фэ» и «Фольксваген Туарег». Один из автомобилей после столкновения врезался в столб.