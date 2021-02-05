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В Иркутске поймали пару дилеров героином

В Иркутске поймали пару дилеров героином
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У задержанной женщины нашли 40 свёртков с наркотиками

В Иркутске сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в сбыте героина.

По версии следствия 41-летняя иркутянка с 43-летним подельником два месяца сбывали героин в Иркутске. Дилеры отдавали наркотики наркоманам при личных встречах.

- В ходе личного досмотра у подозреваемой были обнаружены 40 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета, которое в настоящее время направлено на исследование, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до 8 лет.


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