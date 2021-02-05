Женщина обокрала опьяневшего пенсионера
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Закаменскому району задержали подозреваемую в краже денег и сотового телефона у пенсионера.
Заявление о краже в полицию от поступило 1 декабря от 70-летнего жителя села Сотниково.
19 ноября пенсионер приехал в Закаменский район к родственникам. Там он встретил 36-летнюю женщину с которой недавно познакомился в Улан-Удэ. Для совместного распития спиртного пара направилась к её знакомому.
В ходе застолья пенсионер попросил женщину сходить в магазин и купить алкоголь, передав ей свою бесконтактную банковскую карту.
Женщина, купив необходимое, решила рассчитаться картой за другой товар. В разных магазинах она купила более 10 блоков сигарет на сумму около 10 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи. Сигареты занесла к себе в дом и вернулась к собутыльникам для продолжения застолья.
Вечером, когда пенсионер опьянел и собрался уходить, женщина вспомнила, что у него есть сотовый телефон и деньги, и тоже украла их. Общий ущерб составил около 15 тысяч рублей.
Полицейские задержали воровку.
Возбуждены уголовные дела о кражах, сообщили в МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии купила на украденные деньги 10 блоков сигарет
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа
От пожара в новостройке были сильные клубы дыма
Из бюджета украдено четыре миллиона рублей
Преступник был пьян
Ущерб от рубки леса превысил 1,7 млн
Они по ночам искали дома, где нет собаки, не горит свет или убран снег
Переломов у ребёнка нет
Грабитель, убегая, оттолкнул заведующую магазином
Мужчина провернул аферу и расправился с приятелем
Собака ушла из жизни вслед за хозяевами
Приятелям грозит до 20 лет колонии
На древесину оказались поддельные документы
Мошенничества связывалась с жертвами через «Авито»
Аварии произошли с разницей в 15 минут
Пострадавшего доставили в больницу