Жительница Бурятии купила на украденные деньги 10 блоков сигарет

Женщина обокрала опьяневшего пенсионера



Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Закаменскому району задержали подозреваемую в краже денег и сотового телефона у пенсионера.



Заявление о краже в полицию от поступило 1 декабря от 70-летнего жителя села Сотниково.



19 ноября пенсионер приехал в Закаменский район к родственникам. Там он встретил 36-летнюю женщину с которой недавно познакомился в Улан-Удэ. Для совместного распития спиртного пара направилась к её знакомому.



В ходе застолья пенсионер попросил женщину сходить в магазин и купить алкоголь, передав ей свою бесконтактную банковскую карту.



Женщина, купив необходимое, решила рассчитаться картой за другой товар. В разных магазинах она купила более 10 блоков сигарет на сумму около 10 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи. Сигареты занесла к себе в дом и вернулась к собутыльникам для продолжения застолья.



Вечером, когда пенсионер опьянел и собрался уходить, женщина вспомнила, что у него есть сотовый телефон и деньги, и тоже украла их. Общий ущерб составил около 15 тысяч рублей.



Полицейские задержали воровку.



Возбуждены уголовные дела о кражах, сообщили в МВД по Бурятии.

