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Жительница Бурятии купила на украденные деньги 10 блоков сигарет

Жительница Бурятии купила на украденные деньги 10 блоков сигарет
Происшествия, 
Женщина обокрала опьяневшего пенсионера

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Закаменскому району задержали подозреваемую в краже денег и сотового телефона у пенсионера.

Заявление о краже в полицию от поступило 1 декабря от 70-летнего жителя села Сотниково.

19 ноября пенсионер приехал в Закаменский район к родственникам. Там он встретил 36-летнюю женщину с которой недавно познакомился в Улан-Удэ. Для совместного распития спиртного пара направилась к её знакомому.

В ходе застолья пенсионер попросил женщину сходить в магазин и купить алкоголь, передав ей свою бесконтактную банковскую карту.

Женщина, купив необходимое, решила рассчитаться картой за другой товар. В разных магазинах она купила более 10 блоков сигарет на сумму около 10 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи. Сигареты занесла к себе в дом и вернулась к собутыльникам для продолжения застолья.

Вечером, когда пенсионер опьянел и собрался уходить, женщина вспомнила, что у него есть сотовый телефон и деньги, и тоже украла их. Общий ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали воровку.

Возбуждены уголовные дела о кражах, сообщили в МВД по Бурятии.
кража
 
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