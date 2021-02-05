Житель Иркутской области поверил лжеброкеру и лишился полумиллиона

Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа



В дежурную часть обратился 41-летний житель города Усолье-Сибирское, ставший жертвой обмана.



Усольчанин рассказал, что ещё летом ему на телефон поступил звонок от незнакомца, который предложил заработать на фондовой бирже путём инвестирования. По просьбе звонившего он установил на свой компьютер программу удалённого доступа. Она позволила лжеброкеру управлять приложениями, в том числе банковскими.



Таким образом аферист сам переводил разные суммы якобы для вложения их в фондовый рынок. Он убеждал мужчину, что инвестиции приносят стабильную прибыль



Спустя несколько месяцев усольчанин попытался часть «дохода» вывести на банковский счет, однако мошенник заявил, что это будет стоить 100 тысяч рублей, которые надо дополнительно заплатить.



Потерпевший перечислил эти деньги. Потом под разными вымышленными предлогами аферисту удалось вытянуть мужчины ещё больше ста тысяч рублей.



В результате в общей сложности усольчанин потерял 500 тысяч рублей. Причём часть этих денег он взял в кредит.



Спустя несколько месяцев мужчина осознал, что всё это время его обманывали.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

