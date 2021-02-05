 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

Житель Иркутской области поверил лжеброкеру и лишился полумиллиона

Житель Иркутской области поверил лжеброкеру и лишился полумиллиона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа

В дежурную часть обратился 41-летний житель города Усолье-Сибирское, ставший жертвой обмана.

Усольчанин рассказал, что ещё летом ему на телефон поступил звонок от незнакомца, который предложил заработать на фондовой бирже путём инвестирования. По просьбе звонившего он установил на свой компьютер программу удалённого доступа. Она позволила лжеброкеру управлять приложениями, в том числе банковскими.

Таким образом аферист сам переводил разные суммы якобы для вложения их в фондовый рынок. Он убеждал мужчину, что инвестиции приносят стабильную прибыль

Спустя несколько месяцев усольчанин попытался часть «дохода» вывести на банковский счет, однако мошенник заявил, что это будет стоить 100 тысяч рублей, которые надо дополнительно заплатить.

Потерпевший перечислил эти деньги. Потом под разными вымышленными предлогами аферисту удалось вытянуть мужчины ещё больше ста тысяч рублей.

В результате в общей сложности усольчанин потерял 500 тысяч рублей. Причём часть этих денег он взял в кредит.

Спустя несколько месяцев мужчина осознал, что всё это время его обманывали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области поверил лжеброкеру и лишился полумиллиона
Житель Иркутской области поверил лжеброкеру и лишился полумиллиона
Происшествия, 05.02.2021
Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа
В Улан-Удэ произошёл пожар на 12-м этаже высотки
В Улан-Удэ произошёл пожар на 12-м этаже высотки
Происшествия, 05.02.2021
От пожара в новостройке были сильные клубы дыма
В Бурятии лесники устроили ночную засаду
В Бурятии лесники устроили ночную засаду
Происшествия, 05.02.2021
Ущерб от рубки леса превысил 1,7 млн  
В Бурятии молодые люди обчищали гаражи
В Бурятии молодые люди обчищали гаражи
Происшествия, 05.02.2021
Они по ночам искали дома, где нет собаки, не горит свет или убран снег
В Улан-Удэ поймали «водочного» грабителя
В Улан-Удэ поймали «водочного» грабителя
Происшествия, 05.02.2021
Грабитель, убегая, оттолкнул заведующую магазином
В Иркутске один бизнесмен убил другого из-за семи миллионов
В Иркутске один бизнесмен убил другого из-за семи миллионов
Происшествия, 05.02.2021
Мужчина провернул аферу и расправился с приятелем
В Бурятии друзья организовали наркобизнес
В Бурятии друзья организовали наркобизнес
Происшествия, 05.02.2021
Приятелям грозит до 20 лет колонии
В Улан-Удэ раскрыли крупную контрабанду леса
В Улан-Удэ раскрыли крупную контрабанду леса
Происшествия, 04.02.2021
На древесину оказались поддельные документы
В Иркутской области женщина брала деньги за ремонт и исчезала
В Иркутской области женщина брала деньги за ремонт и исчезала
Происшествия, 04.02.2021
Мошенничества связывалась с жертвами через «Авито»
В Улан-Удэ на одном перекрёстке произошло два ДТП
В Улан-Удэ на одном перекрёстке произошло два ДТП
Происшествия, 04.02.2021
Аварии произошли с разницей в 15 минут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^