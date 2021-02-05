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В Улан-Удэ произошёл пожар на 12-м этаже высотки

В Улан-Удэ произошёл пожар на 12-м этаже высотки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От пожара в новостройке были сильные клубы дыма

Сегодня в Улан-Удэ произошёл пожар в высотном доме на улице Ключевская, 6д.

- Там стояло порядка девяти пожарных машин, а также машина реанимации, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.


По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, пожар случился в квартире на 12-м этаже.

- Полная ликвидация пожара – в 12.12 часов. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что сейчас проводится проливка места пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре произошёл пожар в новостройке на улице Борсоева, самом высоком в городе 20-этажном жилом доме. Пожар произошёл в мусоропроводе.

В июле 2020-го был сильный пожар в двадцатиэтажном доме в Иркутске. Вспыхнула мансарда на 17-м этаже – в этой квартире, которую сдавали, постоянно устраивали вечеринки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пламя было видно далеко вокруг.



пожар
 
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