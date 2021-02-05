Преступник был пьян
В магазине в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии пьяный посетитель совершил грабёж. Мужчина прямо на глазах продавца стащил три куртки с прилавка.
Продавец незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Им работник магазина описала подозреваемого.
Росгвардейцы увидели мужчину с куртками в руках на соседней улице. Он бросился удирать от сотрудников. Однако его догнали и задержали.
- Задержанный 49-летний мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии грабитель с куртками пытался удрать от росгвардейцев
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Преступник был пьян
Ущерб от рубки леса превысил 1,7 млн
Они по ночам искали дома, где нет собаки, не горит свет или убран снег
Переломов у ребёнка нет
Грабитель, убегая, оттолкнул заведующую магазином
Мужчина провернул аферу и расправился с приятелем
Собака ушла из жизни вслед за хозяевами
Приятелям грозит до 20 лет колонии
На древесину оказались поддельные документы
Мошенничества связывалась с жертвами через «Авито»
Аварии произошли с разницей в 15 минут
Пострадавшего доставили в больницу
Страшная авария произошла под Тулуном
Сын обманом получил почти 300 тысяч рублей
Когда пожарные приехали, дом был охвачен огнём