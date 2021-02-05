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В Бурятии грабитель с куртками пытался удрать от росгвардейцев

В Бурятии грабитель с куртками пытался удрать от росгвардейцев
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Преступник был пьян

В магазине в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии пьяный посетитель совершил грабёж. Мужчина прямо на глазах продавца стащил три куртки с прилавка.

Продавец незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Им работник магазина описала подозреваемого.

Росгвардейцы увидели мужчину с куртками в руках на соседней улице. Он бросился удирать от сотрудников. Однако его догнали и задержали.

- Задержанный 49-летний мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия грабеж
 
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