В Бурятии грабитель с куртками пытался удрать от росгвардейцев

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Преступник был пьян



В магазине в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии пьяный посетитель совершил грабёж. Мужчина прямо на глазах продавца стащил три куртки с прилавка.



Продавец незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Им работник магазина описала подозреваемого.



Росгвардейцы увидели мужчину с куртками в руках на соседней улице. Он бросился удирать от сотрудников. Однако его догнали и задержали.



- Задержанный 49-летний мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

