В Бурятии лесники устроили ночную засаду

В Бурятии во время патрулирования лесов Заудинского лесничества главный лесничий с коллегами обнаружили штабель древесины. Лесники предположили, что вывозить незаконно заготовленную древесину нарушители будут ночью. Поэтому они устроили засаду.
Во втором часу ночи на место незаконной рубки приехали нарушители. Тут лесники их и задержали.
- Во время осмотра выяснилось, что мужчины незаконно заготовили 43 кубометра древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 1,7 млн рублей. Незаконно заготовленная древесина и автомобиль «ГАЗ-53» были изъяты, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, уточнили в агентстве лесного хозяйства.
Справка:
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.