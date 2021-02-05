В Бурятии лесники устроили ночную засаду

- Во время осмотра выяснилось, что мужчины незаконно заготовили 43 кубометра древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 1,7 млн рублей. Незаконно заготовленная древесина и автомобиль «ГАЗ-53» были изъяты, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.







В Бурятии во время патрулирования лесов Заудинского лесничества главный лесничий с коллегами обнаружили штабель древесины. Лесники предположили, что вывозить незаконно заготовленную древесину нарушители будут ночью. Поэтому они устроили засаду.Во втором часу ночи на место незаконной рубки приехали нарушители. Тут лесники их и задержали.В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, уточнили в агентстве лесного хозяйства.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.