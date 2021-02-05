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В Улан-Удэ сбитый «Лексусом» мальчик остаётся в больнице

В Улан-Удэ сбитый «Лексусом» мальчик остаётся в больнице
Происшествия, 
Переломов у ребёнка нет

В Улан-Удэ стало известно состояние восьмилетнего мальчика, который накануне попал под колёса «Лексуса».

- Мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Переломов нет, но в больнице под наблюдением врачей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», наезд произошёл в четверг, 4 февраля. 49-летняя женщина-водитель «Лексуса» на улице Комсомольская сбила восьмилетнего ребёнка. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
ДТП
 
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