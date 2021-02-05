 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

В Улан-Удэ поймали «водочного» грабителя

В Улан-Удэ поймали «водочного» грабителя
Происшествия, 
Грабитель, убегая, оттолкнул заведующую магазином

Вечером 1 февраля в Октябрьский отдел полиции Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась заведующая магазином. Женщина рассказала, что со стеллажа в торговом зале молодой человек стащил две бутылки водки.

Находясь в магазине, нетрезвый молодой человек взял алкоголь и направился к выходу. Это заметила заведующая и попыталась задержать его в дверях. Но парень оттолкнул её и убежал. Сотрудники торговой точки сразу обратились в полицию.

Полицейским кассир магазина рассказала, что ранее видела этого молодого человека. В результате сотрудники полиции нашли подозреваемого, им оказался 22-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в МВД по Бурятии.


грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ поймали «водочного» грабителя
В Улан-Удэ поймали «водочного» грабителя
Происшествия, 05.02.2021
Грабитель, убегая, оттолкнул заведующую магазином
В Иркутске один бизнесмен убил другого из-за семи миллионов
В Иркутске один бизнесмен убил другого из-за семи миллионов
Происшествия, 05.02.2021
Мужчина провернул аферу и расправился с приятелем
В Бурятии друзья организовали наркобизнес
В Бурятии друзья организовали наркобизнес
Происшествия, 05.02.2021
Приятелям грозит до 20 лет колонии
В Улан-Удэ раскрыли крупную контрабанду леса
В Улан-Удэ раскрыли крупную контрабанду леса
Происшествия, 04.02.2021
На древесину оказались поддельные документы
В Иркутской области женщина брала деньги за ремонт и исчезала
В Иркутской области женщина брала деньги за ремонт и исчезала
Происшествия, 04.02.2021
Мошенничества связывалась с жертвами через «Авито»
В Улан-Удэ на одном перекрёстке произошло два ДТП
В Улан-Удэ на одном перекрёстке произошло два ДТП
Происшествия, 04.02.2021
Аварии произошли с разницей в 15 минут
Житель Бурятии «навесил» на отца семь кредитов
Житель Бурятии «навесил» на отца семь кредитов
Происшествия, 04.02.2021
Сын обманом получил почти 300 тысяч рублей
В Братске на пожаре в садоводстве погиб мужчина
В Братске на пожаре в садоводстве погиб мужчина
Происшествия, 04.02.2021
Когда пожарные приехали, дом был охвачен огнём
В Улан-Удэ вора-сладкоежку поймали с поличным
В Улан-Удэ вора-сладкоежку поймали с поличным
Происшествия, 04.02.2021
Улан-удэнец украл больше 60 кило мёда и варенья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^