В Улан-Удэ поймали «водочного» грабителя

Грабитель, убегая, оттолкнул заведующую магазином
Вечером 1 февраля в Октябрьский отдел полиции Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась заведующая магазином. Женщина рассказала, что со стеллажа в торговом зале молодой человек стащил две бутылки водки.
Находясь в магазине, нетрезвый молодой человек взял алкоголь и направился к выходу. Это заметила заведующая и попыталась задержать его в дверях. Но парень оттолкнул её и убежал. Сотрудники торговой точки сразу обратились в полицию.
Полицейским кассир магазина рассказала, что ранее видела этого молодого человека. В результате сотрудники полиции нашли подозреваемого, им оказался 22-летний ранее судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в МВД по Бурятии.
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