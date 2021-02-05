Мужчина провернул аферу и расправился с приятелем
В Иркутске31-летний предприниматель признан виновным в убийстве, совершённом с целью скрыть другое преступление, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
Иркутянин, будучи индивидуальным предпринимателем, разработал план, в соответствии с которым убедил своего знакомого – директора и одного из учредителей фирмы – перевести на его счёт более 7 млн рублей. Деньги нужны были якобы для приобретения оборудования по контракту, заключённого с иркутским вузом. Иркутска. В действительности никаких контрактов между мужчиной и вузом не было.
Через несколько месяцев после получения на свой счёт денег от обманутого приятеля, иркутянин решил убить его, чтобы скрыть мошенничество. В марте 2019 года в гараже он нанёс множественные удары металлическим предметом по голове потерпевшего. Мужчина скончался на месте преступления. Затем, чтобы скрыть убийство, убийца сбросил тело мужчины в воду на заливе.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в апреле 2019 года. В ходе следствия мужчина раскаялся и дал признательные показания.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске один бизнесмен убил другого из-за семи миллионов
Происшествия, Фото:
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