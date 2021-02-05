Собака, попавшая в ДТП вместе с хозяевами в Иркутской области, скончалась

Собака, которая накануне вместе с хозяевами попала в страшное ДТП под Тулуном, скончалась. Об этом сообщила иркутский журналист Наталья Ветрова. 4 февраля она организовала сбор средств на спасение собаки.
- Умерла собачка, ушла за хозяева. Отпишитесь, кому вернуть деньги, пожалуйста, - написала на своей странице Наталья Ветрова.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП под Тулуном произошло днём 4 февраля. Столкнулись «Нива» и большегруз «Вольво». В аварии погибли супруги из отечественного автомобиля. Сотрудники ГИБДД вытащили из искорёженной машины только собаку, она ещё была жива, её увезли на ветстанцию в Тулуне.
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